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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş yerinin önünde üzerine benzin döktü! | Son dakika haberleri

        Genç kadın iş yerinin önünde üzerine benzin döktü!

        İstanbul Pendik'te eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polisin ikna ettiği kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:05
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        Genç kadın üzerine benzin döktü!
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        İstanbul'da olay, saat 10.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

        ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

        DHA'daki habere göre eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti.

        BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA İKNA EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, 1 saat süren çalışmayla kadını ikna ederken Sağlık ekipleri tedbir amaçlı N.A.'yı hastaneye götürüldü.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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