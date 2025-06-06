İstanbul'da olay, saat 10.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

DHA'daki habere göre eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti.