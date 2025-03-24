İşçilerinin kaldığı üç konteyner yandı

Avcılar'da inşaat işçilerinin kaldığı üç konteyner yandı İstanbul Avcılar'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın yanındaki iki konteynere daha sıçradı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında üç konteyner kullanılmaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:07 facebook

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