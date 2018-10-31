İSG 2. dönem sınav başvurular nasıl yapılır? sorusu 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girecek adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) için başvuruları bugünden itibaren 1 hafta süreyle 7 Kasım'a kadar alacak. İşte İSG başvuru kılavuzu ve detaylar...

İSG 2. DÖNEM SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2018-İSG), 2018 yılı 1. Dönem Sınavı 20 Mayıs 2018 tarihinde, 2. Dönem Sınavı ise 15 Aralık 2018 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara’da yapılabilecektir.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İSG SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Sınavın ilanı, sınava başvurular başlamadan önce Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Sınava başvuru hakkı bulunan adaylar, Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Genel Müdürlük sınava girecek adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol edecektir. Genel Müdürlük, başvuru koşullarını taşıyarak sınava katılmasını uygun gördüğü adayların T.C. Kimlik Numaralarını, sınava gireceği sertifika alanını vb. diğer bilgilerini, ÖSYM’ye bildirecektir. T.C. Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilmediği için sınava başvuru yapamayan adayların sınava katılamama durumları; İSGGM’ye ait https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx adresinde yer alan “sınav durumu sorgulama” sekmesinden aday tarafından sorgulanabilecektir.

ADAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Genel Müdürlük tarafından T.C. Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar başvurularını yaparak, sınav ücretini yatıracaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, bu konuda Genel Müdürlük veya ÖSYM’nin bir sorumluluğu olmayacaktır.

1. Dönem Sınavına başvurular 5-12 Nisan 2018 tarihleri arasında, 2. Dönem Sınavına başvurular ise 31 Ekim-7 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

2018 yılında 1. Dönem Sınavının geç başvuru günü 25 Nisan 2018; 2. Dönem Sınavının geç başvuru günü ise 21 Kasım 2018 tarihidir.

Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir ÖSYM Başvuru Merkezinden yapacaklardır.

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