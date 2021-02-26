Işıl Reçber ameliyat oldu: Yeni bir çapraz bağ yapıldı

"Yeni bir çapraz bağ yapıldı" 0:00 / 0:00

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Kick-boks yaparken dizi dönen eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası hastane odasından paylaşımda bulunan Reçber, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Spor yaparken dizinin dönmesi sonucu ön çapraz bağı kopan 43 yaşındaki Işıl Reçber, şu ifadeleri kullandı:

Yaşadığım talihsiz sakatlığımdan dolayı göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, dua, sevgi, pozitif enerjilerinizi inanılmaz hissediyorum ve tek tek cevap veremesem de hepinize minnettarım. Hiç yalnız kalmadım sizler ve dostlar sayesinde bu süreç sırasında maalesef sol dizimin dönmesi sonucu ön çapraz bağım koptu. Bilindiği üzere çok önemli ve zor bir sakatlıktır bu.

"YENİ BİR ÇAPRAZ BAĞ YAPILDI"

"Fizik tedavi, rehabilitasyon süreci ciddi ve ağrılı" diyen Reçber, sözlerine şöyle devam etti:

Çok şükür ki Türk hekimlerine emanetim. Vücudumun başka bir yerinden alınan adele ile yeni bir çapraz bağ yapıldı. Hâlâ hastanedeyiz ve toparlanma sürecindeyiz. Ömer hocam ve ekibine emekleri, profesyonellikleri ve tüm zorluklarımı kolaylaştırdıkları için sonsuz teşekkürler. Yüce Rabbim her birimizi kötü göz, dermansız dert, hastalık, nazar ve ağır nefeslerden korusun. Bana yaptığınız tüm dua ve dileklerin bin katı sizlere gelsin. İyi ki varsınız.

Reçber'in paylaşımına; Deniz Seki, Seda Sayan, Seren Serengil, Selen Görgüzel Alkan, Özlem Ada Şahin gibi ünlü isimler "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.