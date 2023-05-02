Işıl Reçber, oy kullanırken çekilen fotoğrafına "Bugün önemli bir gündü! Vatandaşlık görevimi yerine getirip güzel Türkiyem için oy kullandım. Londra'da biraz erken başlıyor ve 29 Nisan - 7 Mayıs arası devam ediyor. Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Her nerede olursak olalım tek bir vatanımız var…" notunu düştü.