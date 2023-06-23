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Haberler Gündem İsim Değiştirme Dilekçesi Nedir, Nasıl Yazılır? İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği
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İsim değiştirme dilekçesi nedir, nasıl yazılır? İsim değiştirme dilekçesi örneği

İsim değiştirme dilekçesi; kişinin isminin, nüfus kaydında düzeltilmesi için verilen dilekçedir. Bu dilekçenin mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için kişinin haklı gerekçelerini dilekçede beyan etmesi önemlidir. İsim değiştirme dilekçesi nedir? Nasıl yazılır? İsim değiştirme dilekçesi örneği… Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

İsim Değiştirme Dilekçesi Nedir, Nasıl Yazılır? İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği
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İsmimiz bizim kimliğimizdir. Doğumumuzdan ölümümüze kadar isminizle çağırılır, ismimizle tanınırız. Fakat ailemizin ya da bize bakım verenlerin doğduğumuz zaman verdikleri isimler; gündelik yaşamamızda sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle durumlarda isim değişme yoluna gidilebilmektedir. İsim değiştirmek için de mahkemeye bir dilekçe yazarak başvurmak gerekmektedir. Pek çok kişi, isim değiştirme dilekçesinin nasıl yazıldığını bilmemektedir. İsim değiştirme dilekçesi nasıl? İşte detaylar…

İsim Değiştirme Dilekçesi Nedir?

İsim veya soy isim değişikliğine ilişkin düzenleme Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde yer almaktadır. 27. madde, kişinin haklı sebepler göstererek mahkeme yoluyla ismini veya soy ismini değiştirebileceğini belirtir.

İsim değiştirme dilekçesi; bir kişinin kendi isminin nüfus kaydında değiştirmesi veya düzeltilmesi için mahkemeye başvurmak için verdiği dilekçedir.

Kişi dilekçesini yazar ve ikamet ettiği adrese göre yetkili asliye hukuk mahkemeye dilekçesini ibraz eder. Dilekçede ismini neden değiştirmek istediğini belirterek; davalı olarak nüfus müdürlüğünü gösterip dava açabilmektedir. Bir kişinin isminin değiştirme nedenleri önemlidir. Kişinin isminin değiştirebilmesi için haklı gerekçelerinin olması gerekmektedir.

Bu gerekçelerden bazıları şunlardır:

  • İsmin gülünç olması
  • İsmin toplum nezdinde komik olması
  • Nüfusa kayıtlı olan ismin kullanılmaması
  • Toplumda infial yaratan bir olayda geçen isimle benzerlik taşıması
  • İsmin telaffuz edilmesinin zor olması gibi durumlar isim değiştirme için haklı gerekçeler olarak sayılmaktadır.

Asliye hukuk mahkemesinde başlayan isim değiştirme davasında; davacının, mahkemeye en az 2 tanık sunması davanın kazanılmasında önem teşkil etmektedir. Bu tanıklar; anne, baba, kardeş olabileceği gibi kişinin eşi veya arkadaşı da olabilmektedir. Mahkemeye tanık gösterme dışında çeşitli yazılı dökümlerin de mahkemeye ibraz edilmesi davanın kazanılmasına yardımcı olmaktadır. İsim değiştirme süreci 2-4 ay gibi bir sürede karara bağlanır.

İsim Değiştirme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim değiştirme dilekçesinin doğru yazılması oldukça önemlidir. Dilekçenin doğru yazılmaması durumunda davanın uzaması, gecikmelerin yaşanması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle isim değiştirme dilekçesini yazarken bir avukattan yardım almak gereklidir.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği

İsim değiştirme dilekçesini doğru bir şeklide yazmak oldukça önemlidir. Dilekçede belli kuralara riyayet edilerek yazılmalıdır. İsim değiştirme dilekçesi yazmada zorluk yaşayan bir kişi, mutlaka bir avukattan destek almalıdır. Bir dilekçe şu şekilde yazılmalıdır.

(……………………..) Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliğine

Davacı : (Burada; adı, soyadı, TC kimlik numarası ve yerleşim yeri bilgileri yer almaktadır.)

Davalı : (İkamet ettiğiniz adresin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğü hasım olarak gösterilir.)

Davanın Konusu : (İsim değişikliği talebinin içeriği yazılır.)

Açıklamalar : (Bu bölümde sıralı bir biçimde isim değişikliği yapmanızın gerekçeleri sıralanarak, hangi ismin istendiği vb. durumlar belirtilir. Burada yapılacak açıklamaların; açık, anlaşılır ve hukuki bir dille ifade edilmesi oldukça önemlidir. )

Hukuki Dayanak : (Bu kısımda, isim değişiklik hakkının hangi kanun ve hangi maddelere dayanıldığı belirtilir.)

Hukuki Deliller : (Bu bölümde nüfus kaydı, tanıklar vb. her türlü ispat araçları belirtilir. Davanızın nedenine göre değişir.)

Sonuç ve Talep : (Bu bölümde ise mevcut ismin yeni isim ile değiştirilmesi kararı talep edilir. Bu bölüm de oldukça önemlidir.)

Adı – Soyadı

İmzası

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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