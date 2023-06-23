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Haberler Gündem Kimlik Kaybetme Cezası 2023: Kimlik Kaybetme Cezası Ne Kadar, Nereye Ödenir?
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Kimlik kaybetme cezası 2023: Kimlik kaybetme cezası ne kadar, nereye ödenir?

Kimlik kartı kişiye özel olup, resmi bir belgedir. Her vatandaşta olması zorunludur. Kimlik kartının çalınması veya kaybolması durumunda 199 çağrı merkezinin aranması gerekmektedir. Sonrasında ise; tekrar kimlik kartı çıkarılması gerekir. Kimlik kartının tekrar çıkarılması için kimlik kaybetme cezası ödenmektedir. Kimlik kaybetme cezası ne kadar? Nereye ödenir? İşte detaylar…

Kimlik Kaybetme Cezası 2023: Kimlik Kaybetme Cezası Ne Kadar, Nereye Ödenir?
HABERTURK.COM

Yeni kimlik kartı kullanımı tüm Türkiye’ye yayıldı. Sürücü belgesi olarak da kullanıma giren kimlik kartı; taşınabilir boyutta olmasıyla da kullanımı kolaylaştırıyor. Fakat bazen kimlik kartı kaybolabiliyor ya da çalınabiliyor. Bu durumda kimlik kartını kaybeden kişi zor durumda kalmaktadır. Kişi; kimlik kaybetme cezasını ödeyerek tekrar kimlik sahibi olmaktadır. Peki; kimlik kaydedildiğinde ne kadar ceza ödeniyor? Tüm detayları sizin için derledik…

Kimlik Kaybetme Cezası 2023

Kimlik kartı kişiye özel ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında olması gereken bir belgedir. Bu belgeyle vatandaş; hastanede muayene olmak, oy kullanmak, herhangi bir kuruma kayıt olmak gibi pek çok resmi işlemi gerçekleştirmektedir. Kimlik kartının olmaması durumunda kişi; hiçbir resmi işlem yapamaz. Kimlik kartının kaybolması ya da çalınması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumda kişi; ilgili merci ile iletişime geçerek kaybolduğunu ya da çalındığını ibraz eder. Kimlik kartının kaybolduğu ya da çalındığı ibraz edilmezse; kimlik kartı kötü niyetli kişilerin eline geçebilir istenmeyen durumlarda karşılaşılabilir.

Kimlik Kaybetme Cezası Ne Kadar?

Kimlik kartı kaybetme cezası her yıl güncellenmektedir. 2023 yılında kimlik kaydetme cezasının güncel ücreti şu şekildedir:

  • Değiştirme nedeniyle düzenlenen T.C. kimlik kartı bedeli: 83 tl
  • Nüfus cüzdanı kayıp bedeli: 83 tl
  • C. kimlik kartı kayıp bedeli: 166 tldir.

Kimlik Kaybetme Cezası Nasıl Ödenir?

Kimlik kartınızı çaldırdığınızda veya kaybettiğinizde yeni bir kimlik kartı çıkarmak için öncelikle kayıp olduğunu ibraz etmeniz gerekmektedir. Sonrasında yeni bir kimlik kartı çıkarmak için nüfus müdürlüğüne başvuru yapmak gereklidir. Başvuruda kimlik kaybı nedeniyle bir ücret ödenmesi istenecektir. Bu ücret;

  • Vergi Dairesi Müdürlüklerinden
  • Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla
  • Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından
  • https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan
  • PTT şubelerinden yatırılabilmektedir.

Kimlik Kaybetme Cezası Nereye Ödenir?

Kimlik kaybetme cezası dediğimiz ücret aslında yeni bir kimlik kartının ücretidir. PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ödeme yapılabileceği gibi; vergi dairesi müdürlüklerinden, gelir idaresi başkanlığına ait internet adresi üzerinden ya da gelir idarisi başkanlığına ait web sayfasından üzerinde de ödeme yapılmaktadır.

Ehliyet ve Kimlik Kaybetme Cezası Ödeme

Kimlik kartı ehliyette kişi ait özel bir belgedir. Ehliyet kaybedildiğinde ya da çalındığında da aynı şekilde PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ödeme yapılabileceği gibi; vergi dairesi müdürlüklerinden, gelir idaresi başkanlığına ait internet adresi üzerinden ya da gelir idarisi başkanlığına ait web sayfasından üzerinde de ödeme yapılmaktadır.

Kayıp Kimlik Harcı Nasıl Yatırılır?

Kimlik kartı kayıp başvurusu yapıldığında sistem üzerinde bir ceza bedeli çıkacaktır. Bu ceza bedelini ödemek için ilgili sayfalara girildiğinde sistemde bazı bilgiler istenecektir. Bu bilgiler girilerek internet üzerinden ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca anlaşmalı olunan bankaların veznesinden de T.C kimlik numarasıyla ödeme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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