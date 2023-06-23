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Haberler Gündem Kimlik Yenileme Randevu Numarası Nedir? Kimlik Yenileme İçin Telefonla Randevu Nasıl Alınır?
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Kimlik yenileme randevu numarası nedir? Kimlik yenileme için telefonla randevu nasıl alınır?

Türkiye nüfus cüzdanı kullanmayı bırakıp kimlik kartı kullanmaya başladı. Kimlik kartı cepte taşınma kolaylığının yanı sıra pek çok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Vatandaşlar nüfus cüzdanını randevu alarak kimlik kartıyla değiştiriyor. Kimlik kartı randevu numarası nedir? Kimlik yenileme için telefonla randevu nasıl alınır? Tüm merak edilenleri sizin için derledik…

Kimlik Yenileme Randevu Numarası Nedir? Kimlik Yenileme İçin Telefonla Randevu Nasıl Alınır?
HABERTURK.COM

Yeni kimlik kartı kullanımı tüm Türkiye’ye yayıldı. Sürücü belgesi olarak da kullanıma giren kimlik kartı gelecekte banka kartı olarak kullanılabilecek. Alınan güvenlik önlemleri, taşınabilir boyutta olmasıyla da kullanımı kolaylaştıran kimlik kartı; ilgili nüfus müdürlüklerinden alınan randevuyla kolayca edinilebilmektedir. Kimlik yenileme için telefonla randevu nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Kimlik Yenileme Randevu Numarası

Türkiye’de nüfus cüzdanından kimlik kartına 2007 yılında geçilmiştir. Bu döneme kadar nüfus cüzdanı olarak anılan kimlik kartı; kadınlar için pembe erkekler için mavi renkteydi. 2007 yılından sonra Başbakanlık Genelgesi kapsamında TÜBİTAK’ın tasarımıyla kimlik kartına geçiş, kademeli olarak sağlanmaya çalışılmıştır. 2008 yılından 2010 yılına kadar pilot bölge seçilerek uygulanan yeni kimlik kartı uygulaması, 2016 yılından sonra tüm Türkiye’de uygulanmaya başlamıştır. Devlet bu konuda tüm vatandaşların kimliklerini yenilemesi için randevu sistemi geliştirmiştir. Gerek telefonla gerekse internet üzerinden randevu alarak vatandaşların kimliklerini yenilemesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Kimlik kartı yenileme için; yurt içinde nüfus müdürlükleri, yurtdışında ise; dış temsilciliklere başvurularak yapılır.

Telefonla Kimlik Yenileme Randevusu Alma

Vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlayan kimlik kartı pek çok özellik taşımaktadır.

Bu özellikler şunlardır:

  • Sürücü belgesi olarak kullanımına 2021 yılından itibaren başlanılmıştır.
  • Sahteciliğe karşı güvenlik önlemleri alınarak kişilerin bilgileri korunması sağlanmıştır.
  • Gelecekte kredi kartı ve otobüs bileti olarak kullanılması hedeflenen kimlik kartı, kişilerin pek çok kartı yanında taşınmasının önüne geçmiştir.

Kimlik kartının yenilemek isteyen vatandaşlar 199 numaralı hattı arayarak ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ web adresinden randevu alarak kimlik kartlarını yenileyebilmektedir. Bunun dışında vatandaşlar e-devlet üzerinden de kimlik yenileme yazarak randevu alabilmektedir.

Kimlik Randevusu Kaç Gün Sonraya Verilir?

Kimlik kartını yenilemek isteyen vatandaşlar; gerek 199 numaralı hattı arayarak, gerek https://randevu.nvi.gov.tr/ web adresinden gerekse e-devlet üzerinden randevu başvurusu yapabilmektedir. Randevunun hangi tarihte alınabileceği, tercih edilen il ve ilçenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Buna göre kişi istediği nüfus müdürlüğünden randevu alabilmektedir.

Nüfus Müdürlüğünden Nasıl Randevu Alınır?

Nüfus müdürlüklerinden randevu almak için, https://randevu.nvi.gov.tr/ web adresine girdiğinizde çeşitli şahsi bilgiler istenmektedir. Nüfus müdürlüğünden randevu almak için aşamalar şunlardır:

  1. Belirtilen web adresine girilir.
  2. Açılan sayfada istenilen; isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve başına sıfır (0) koymadan telefon numarası girilerek; verilen güvenlik kodu kutucuğa doğru bir şekilde yazılır.
  3. Randevu almak istediğiniz il ve ilçe seçilir.
  4. Randevu almak istediğiniz il ve ilçe seçilirken; seçtiğiniz ilin, tüm ilçelerinin doluluk oranları ve randevu alabileceğiniz en erken tarih parantez içinde yazmaktadır.
  5. İkamet edilen adresin yakınlığına göre ya da doluluk oranlarına bakarak gidilebilecek en yakın nüfus müdürlüğü seçilir.
  6. Randevu kimin için alınacaksa (kişinin kendisi, babası ya da annesi için) kişi/kişiler seçilir. İleri tuşuna basılır.
  7. Ekranda boş olan randevu saatlerine göre müsait olan randevu saati seçilir ve onaylanır.
  8. Randevu alınan tarihte, belirtilen saatten 15 dakika önce ilgili nüfus müdürlüğüne giderek işlem gerçekleştirilir.

E-devletten randevu alınacak ise işlem sırası şu şekildedir.

  • Şifrenizle e-devlet adresine girilir.
  • Arama kısmına kimlik yenileme yazılır.
  • C. kimlik kartı başvurusu kısmına girilir.
  • Sistem nüfus müdürlüğüne yönlendirme yapacaktır.
  • Yeni başvuru tıklanarak ekranda çıkan metin onaylanır.
  • Ekranda çıkan il ve ilçelerin hangi nüfus müdürlüğüne gidilecekse tercih edilir ve devam et kısmına basılır.
  • Kişi; kim için randevu alacaksa o kişiler seçilir ve devam et bölümüne basılır.
  • Gidilecek saat de seçilerek işlem tamamlanır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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