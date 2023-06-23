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Haberler Gündem Mirasın Reddi Dilekçesi Nedir, Nasıl Yazılır? Reddi Miras Dilekçesi Örneği
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Mirasın reddi dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Reddi miras dilekçesi örneği

Mirasın reddi dilekçesi; muristen mirasçılarına kalmış olan mirasın reddinin yazılı bir şekilde ifade edilmesidir. Mirasın reddi dilekçesinin doğru, anlaşılır ve eksiksiz bir şekilde yazılması oldukça önemlidir. Mirasın reddi dilekçesi nedir? Nasıl yazılır? Merak edilen soruları sizin için derledik…

Mirasın Reddi Dilekçesi Nedir, Nasıl Yazılır? Reddi Miras Dilekçesi Örneği
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Reddi Miras dilekçesi mirasçıların sulh hukuk mahkemesine, mirası reddettiklerinin belirten dilekçedir. Doğru bir şekilde yazılması gerekmektedir. İşte; miras reddi dilekçesi örneği…

Reddi Miras Dilekçesi Nedir?

Reddi miras; ölen bir kişinin ardından kalan borç ve alacaklarından oluşan mirasının, mirasçıları tarafından reddedilmesidir. Reddi miras dilekçesi; mirasçıların kendilerine kalmış olan mirası reddetme isteğinin yazılı olarak beyanıdır. Bu mirasçılar atanmış veya kanuni mirasçılar olabilir.

Miras bırakan kişi henüz hayattayken reddi miras yapılamaz. Miras bırakan kişinin ölümünden sonra; 3 ay içinde reddi miras yapılması gerekir. Mirasın reddedildiğine dair dilekçe, sulh hukuk mahkemesine 3 ay içinde verilmesi gerekir. Mirasçı 3 ay içinde mirası reddettiğine dair bir dilekçe vermezse ölen kişinin tüm borçları mirasçılarına intikal etmiş olacaktır.

Reddi miras yapabilmek için noterden alınan veraset ilamı belgesinin aslı ve imzalı reddi miras dilekçesi ile miras bırakan kişinin ikametine yakın olan sulh hukuk mahkemesine başvurulur. Bu başvuru için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Mirasın Reddi Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Miras reddi, miras bırakan kişinin borçlarının fazla olması ve bu borçları mirasçılarının ödememe isteğiyle doğan bir sonuçtur. Bu konuda mirasçılar sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddedebilirler. Mirası reddetmeleri için mahkemeye dilekçe yazmaları gerekmektedir. Dilekçenin açık, anlaşılır, doğru bir şekilde yazılması oldukça önemlidir. Ayrıca mahkemenin talep edebileceği istenilen her türlü bilginin dilekçede beyan edilmiş olması gerekmektedir.

Reddi Miras Dilekçesi Örneği

Reddi miras dilekçesi sulh hukuk mahkemesine beyan edilen bir belgedir. Doğru anlaşılır ve açık bir dille yazılması oldukça önemlidir. Miras reddi dilekçe nasıl yazılır? İşte reddi miras dilekçe örneği…

….. Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine;

Davacı: (reddi miras yapan kişinin bilgileri)

Muris: (Miras bırakan kişinin bilgileri)

Konu: (Mirasın reddi talebinin beyanıdır)

Açıklamalar:

Muris, ……. adlı kişi …/…/…. tarihinde vefat etmiş olup (EK-1 Ölüm Belgesi), (EK-2 Mirasçılık Belgesi) muristen şahsıma kalan mirası kayıtsız ve şartsız reddettiğimi Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesinde belirtilen yasal sürede mahkemenin bilgisine sunarım.

Mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Hukuki Nedenler: TMK m. 606 vd.

Hukuki Deliller:

Ölüm Belgesi: (EK-1)

Mirasçılık Belgesi: (EK-2)

Nüfus Kayıt Örneği: (EK-3)

Nüfus Kayıtları: (Celbi talep olunur)

Tanık, Bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

Sonuç ve Talep : Yukarıdaki arz ve belirtilen nedenlere istinaden; …….. T.C. kimlik numaralı muris …..’nın mirasını kayıtsız ve şartsız reddettiğimin tespit ve tesciline karar verilmesini saygılarımla yüce mahkemenizden arz ve talep ederim. .../…/….

İmza

İsim- Soy İsim

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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