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Haberler Gündem Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet Tecil Başvurusu Erteleme Adımları
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Askerlik erteleme tecil başvurusu nasıl yapılır? E-devlet tecil başvurusu ile askerlik erteleme adımları

Türkiye vatandaşı 20 yaşına gelmiş her erkek, askerliğini yapmakla mükelleftir. Fakat farklı sebeplerden askerliği erteleme yoluna gidilebilmektedir. Lise ve dengi okullarda öğrenimine devam eden öğrenciler 22 yaşını, fakülte ve yüksekokulda öğrenim görenler 28 yaşını geçmemek üzere mezun olana kadar veya okulla ilişiği kesilene kadar askerliğini tecil ettirebilir. Peki; askerlik erteleme tecil başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Askerlik Erteleme Tecil Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet Tecil Başvurusu Erteleme Adımları
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Askerliği tecil ettirmek için kişinin başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yaparken de kişinin gerekli bilgileri vermesi beklenir. İşte; E-Devlet tecil başvurusu ile askerlik erteleme adımları… Tüm bilgileri sizin için derledik…

Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır?

Askerlik erteleme işlemi e-devlet sistemi üzerinden ya da ikamet adresinize yakın askerlik şubesine giderek yapabilirsiniz. Askerliğinizi ertelemeniz için bir gerekçeniz olması oldukça önemlidir. Gerekçeniz yoksa erteleme işlemi gerçekleşmemektedir. E-devlet sistemi üzerinden erteleme işlemi gerçekleştirmek için belli aşamalar takip edilmektedir. E-devlet şifresiyle sisteme girilerek arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı asal yoklama başvurusu yazılır. Çıkan bölümde ilgili kısma girilir ve belirtilen bilgiler yazılarak işlem tamamlanır.

E-devlet üzerinde erteleme işleminin yapılacağı gibi askerlik şubesinden de şahsi başvuru yaparak erteleme işlemi gerçekleşir.

Askerlik Sevk Tarihleri Ertelendi Ne Demek?

Askerlik görevin yerine getirmek için 20 yaşında olan gençler askere çağırılır. Bu çağrılma yılın belli aylarında gerçekleşmektedir. Askerlik zamanı gelen kişilerin birliğine teslim olma tarihi bellidir Bu tarihler bazı sebeplerden ertelenmektedir.

E-Devlet Askerlik Erteleme

E-Devlet sistemi üzerinden erteleme işlemi gerçekleştirmek için şu aşamalar takip edilmektedir:

  • E-devlet şifresiyle sisteme girilir.
  • Arama kısmından Milli Savunma Bakanlığı asal yoklama başvurusu yazılır.
  • Çıkan bölümde ilgili kısma girilir ve belirtilen bilgiler yazılarak işlem tamamlanır.

Askerlik Erteleme Şartları

  • Kanunun 20’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre; lise veya dengi okullarda öğrenim görenler 22 yaşını, fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenler 28 yaşını, geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar askerlikleri ertelenir.
  • Kanunun 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre; devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj ile aday memurların askerlikleri, 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.
  • Kanunun 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle ertelenmesine ihtiyaç duyulan kamu personelinin, kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi yükümlülerin askerlikleri 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.
  • Kanunun 20’ nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre; sanatta yeterlik, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapanların askerlikleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.
  • Kanunun 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre; yüksek öğrenim mezunlarından, mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra, yurt içinde veya yurtdışında çalıştıkları bilim dallarına, dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunanlar, çalıştıkları ilim müesseselerince belgelenen ve talep edilenlerin askerlikleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.

Bedelli Askerlik Erteleme

Bazı durumlarda askere gidecek kişi bedelli askerliği erteleyebilmektedir. Bu durumlar şunlardır:

  1. Sağlık sorunları
  2. Evlilik, birinci derecede bir yakının ölümü
  3. Öğrencilik durumları gibi nedenlerle bedelli askerlik ertelenebilir.

Askerlik Erteleme için Gerekli Belgeler

Askere gidecek olan kişi; askerlik tarihini belli durumlar sebebiyle erteleyebilir, bir başka ifadeyle tecil ettirebilir. Bunun için belli belgelerle erteleme için başvuru yapılmalıdır. Bu belgeler;

  • Askerliği ertelemek için bir talep dilekçesi
  • Kimliğinin arkalı önlü fotokopisi
  • Güncel askerlik durum belgesi
  • Mezuniyet belgesi

Bu belgelerle kişi askerlik şubesine giderek veya e-devlet üzerinden askerliğe gidiş tarihini erteleyebilir.

Askerlik Erteleme Dilekçesi

Askerliğe gidecek kişiler, askere gitme tarihi ertelemek için başvuru yaparlar. Başvuru yaparken çeşitli belgeler istenir. Bu belgelerden biri de askerlik erteleme dilekçesidir. Askerlik erteleme dilekçesi şöyle yazılır:

……. Askerlik Şubesi Başkanlığına;

(il)

…/…/…. yılında doğmuş olmam nedeniyle kanunen …. celp döneminde askerlik görevine başlamam gerekmektedir. Ancak ….… nedenlerden dolayı kanunların bana tanımış oldukları hak ile askerliğimi … yıl süre ile tecil edilmesini istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad soyad

T.C. No

İmza

Ekler:

1.Tecil işlemine dair tüm evraklar

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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