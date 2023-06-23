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Haberler Gündem CİMER Şikâyet Dilekçesi Örneği - CİMER'e Hangi Konularda Şikâyet Yapılır?
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CİMER şikâyet dilekçesi örneği - CİMER'e hangi konularda şikâyet yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişi Merkezi kısa adıyla CİMER; vatandaşların bilgi edinme, şikâyetlerini, taleplerini dile getirmek için geliştirilmiş bir uygulamadır. Her türlü şikâyet ve taleplerin dile getirilmesini kolaylaştıran CİMER’e her gün binlerce şikâyet gelmektedir. CİMER'e hangi konularda şikâyet yapılır? İşte cevabı…

CİMER Şikâyet Dilekçesi Örneği - CİMER'e Hangi Konularda Şikâyet Yapılır?
HABERTURK.COM

CİMER; vatandaşların her türlü şikâyet, talep ve ihbarlarını doğrudan iletebilmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında kurulmuş bir uygulamadır. Vatandaşlarının dilekçelerini ilgili uzmanların değerlendirip cevaplandırdığı uygulama oldukça talep görmektedir. CİMER’de her türlü dilekçe işleme alınmaktadır. Önemli olan şikâyet ve talepte bulunmak amacıyla yazılan dilekçenin doğru, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olmasıdır. Peki; CİMER’e şikâyet dilekçesi nasıl yazılır? İşte CİMER şikâyet dilekçesi örneği…

CİMER Şikâyet Dilekçesi Örneği

CİMER’e yapılan şikâyetlerin kabul edilip işleme alınması için; gönderilen dilekçenin doğru, anlaşılır, açık bir şekilde yazılması oldukça önemlidir. Aksi halde dilekçe işleme alınmayıp, sorunun çözümü uzayacaktır. CİMER’e dilekçe aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:

T.C.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Makamına;

Şikâyet Eden:

T.C. No:

Adres:

Şikâyet Edilen:

Konu:

Açıklamalar: ( Bu kısma şikâyet eden; ne konuda şikâyetçi olduğunu maddeler halinde yazar.)

İstek ve Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle ilgili gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ../../….

CİMER'e Nasıl Başvurabilir?

CİMER’e e-devlet üzerinden ya da Cumhurbaşkanlığı web sitesi üzerinden şikâyette bulunulabilmektedir. Ayrıca ALO 150 numaralı telefon hattını kullanarak, İletişim Başkanlığına mektup veya faks göndererek de şikâyet ve talepler iletilmektedir. Cumhurbaşkanlığı, bakanlık, valilik ve kaymakamlıklarda bulunan halkla ilişkiler bölümüne şahsen başvuru yaparak da şikâyette bulunulmaktadır.

İnternetten yaptığınız başvurulardan doğrudan gönderilmesini istediğiniz birimi seçebilirsiniz. Şikâyet konunuz ile, hangi birimin ilgilendiğini bilmiyorsanız İletişim Başkanlığı seçeneğini seçebilirsiniz. Şikâyetiniz cevap, kontrol ve onay gibi aşamalardan geçtikten sonra konuyla ilgili size e-posta aracığıyla bilgi verilmektedir.

CİMER'e Hangi Konularda Şikâyet Yapılır?

CİMER’e yapılacak şikâyetlerde konu sınırlaması yoktur. Vatandaş talep ettiği ya da şikâyet etmek istediği her konuda başvuru yaparak şikâyette bulunabilmektedir. Önemli olan talep veya şikâyette bulunulan konunun açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde ifade edilmiş olmasıdır.

CİMER Şikâyet Başvurusu Nasıl Yapılır?

CİMER’e pek çok yoldan şikâyet veya taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu yollar şunlardır:

  1. cimer.gov.tr adlı web adresinden,
  2. turkiye.gov.tr adresinden,
  3. ALO 150 numaralı telefon hattını kullanarak,
  4. İletişim Başkanlığına mektup veya faks göndererek
  5. Cumhurbaşkanlığı, bakanlık, valilik ve kaymakamlıklarda bulunan halkla ilişkiler bölümüne şahsen başvuru yaparak şikâyette bulunabilirsiniz.

CİMER Şikâyet Sonucu Ne Zaman Belli Olur?

CİMER’e çok fazla şikâyet ve talep dilekçesi gelmektedir. Bu dilekçelerin okunup, işlenerek cevap verilmesi için bir süre geçmektedir. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan şikâyet ve taleplere cevap verilme süresi 30 gündür.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan şikâyet ve taleplere cevap verme süresi 15 gündür. Zorunlu hallerde başvuru yapan kişiye bilgi verilerek süre 30 güne kadar uzatılmaktadır.

CİMER Başvuru Sonucu Ne Zaman Gelir?

CİMER’e başvurunuzun cevabı 30 günde gelmek durumundadır. Başvurunuza 30 gün içinde cevap gelmediği takdirde; cevap gelmediğine dair bir başvuruda bulunabilirsiniz. Yasal sürenin sona ermesi halinde dava açabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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