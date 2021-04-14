İşitme engelli genci tekme tokat dövdü! 0:00 / 0:00

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demir’in bir odada kalabalık bir grupla beraber bir engelli genci yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı.

Engelli gencin darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, salonda bazı kişilerin de engelli gence yumruk attığı görüldü. Olay sonrası, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu internet sitesinden 'As Başkan' unvanıyla yer alan Faruk Demir'in adı kaldırıldı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir yaptığı yazılı açıklamada Demir’in ihraç edildiğini bildirdi. Kihtir’in açıklaması şöyle:

“Sosyal Medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz."