Antalya’da bir ilkokul öğretmeni, iddiaya göre kavga ettiği gerekçesiyle yüzde 62 işitme engelli 3'üncü sınıf öğrencisine tokat attı. Küçük çocuk olayın ardından okula gitmek istemezken, baba öğretmenden şikayetçi oldu.



Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda 4 gün önce meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: 3-D sınıfında okuyan yüzde 62 işitme engelli ve iki kulağında da cihaz bulunan İ.T. (9) bir arkadaşıyla kavga etti. İki öğretmen tarafından sakinleştirilmeye çalışılan İ.T. güçlükle sınıftan götürüldü. Çocuğa koridorda kollarını sıvayan erkek bir öğretmen tarafından tokat atıldı, saçı çekildi. Öğretmen, İbrahim’in kulağından düşen işitme cihazını alıp küçük çocuğu çekerek götürdü. Okul yönetiminden ise ‘aileye çocuğunuz kavgaya karıştı, karşı taraf sizden şikayetçi oldu’ denildi.

BABA GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

İHA'nın haberine göre, okula gelen baba Mustafa T., oğlunun nasıl bir olaya karıştığını görmek için güvenlik kamera görüntülerini izlemek istedi. Müdür yardımcısıyla görüntüleri izleyen baba T., oğlunun sürüklendiğini ve bir erkek öğretmen tarafından tokat atılıp saçının çekildiğini gördü. Oğlunu okuldan alan Mustafa T., hastaneden sağlık raporu alıp öğretmenler hakkında şikayetçi oldu. Olaydan sonra büyük korku yaşayan küçük çocuğun ise okula gitmediği öğrenildi.

‘KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ’

3 çocuk babası Mustafa T., büyük oğlu İbrahim'in kaynaştırma öğrencisi ve yüzde 62 işitme engelli olduğunu söyledi. Oğlunun iki kulağından ameliyatlı olduğunu ve sol kulağında işitme cihazı olduğunu dile getiren baba Mustafa T., kamera görüntülerini izlediğinde beyninden vurulmuşa döndüğünü anlattı: “Oğlumun 3 öğretmen tarafından yaka paça sınıftan çıkarıldığını gördüm. Ondan sonra oğlumun nereye götürüldüğünü bilmiyorum. Merdivenlerden çıkarken çocuğuma kollarını sıvayan erkek bir öğretmenin yüz tarafına tokat attığını ve saçını çektiğini gördüm. İşitme cihazı yere düştü, onu bir eliyle aldı. Diğer cihazı düştü onu almaya çalıştı. Bir eli de çocuğumun saçında idi. Diğer çocuklar cihazı çekmesin ya da başka bir şey olmasın diye İbrahim’in saçını uzun bırakmıştık. Bunu okuldaki herkes biliyordu.”





‘SAĞ GÖZ KAPAĞINDA ÖDEM VE YÜZÜNDE PARMAK İZLERİ VARDI’

Böyle bir olayla karşılaşacağını beklemediğini ifade eden Topal, “Görüntüleri görünce dondum kaldım. Okuldan çıkıp hemen oğlumu hastaneye götürdüm. Oğlum istifra etti. Sağlık raporu aldım ve polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Gözaltında sağ göz kapağında ödem ve yüzünde parmak izleri vardı. Cihazlı olan yer tarafına vurmuş. Hukuki sürecin sonuna kadar arkasında olacağım” dedi.

‘DAHA ÖNCE DE DARP EDİLMİŞ’

Oğlunu olayın ardından okula gönderemediğini belirten baba Mustafa T., “Okula gitmek istemiyor yine beni dövecek diyor. Daha önce de darp edilmiş. Çocuğumu korkutmuşlar pusturmuşlar. İki yıldır bu okulda oğlum, bütün kameraların izlenmesini istiyorum. Öğretmen hakkında da işlem yapılmasını istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlığa sesleniyorum” diye konuştu.

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