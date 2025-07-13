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        İskelede romantizm

        Allen Hakko ile yaklaşık iki aydır birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da aşk dolu bir tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:26
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iş dünyasının genç ismi Allen Hakko yaklaşık 2 aydır birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da görüntülendi.

        Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Allen Hakko ile Pelin Uluksar, uzun süre güneşlendikten sonra birlikte denize girdi.

        Allen Hakko ile Pelin Uluksar, çıktıkları iskelede romantik anlar yaşayarak birbirlerini öpücüklere boğdu.

        PELİN ULUKSAR KİMDİR?

        31 yaşındaki Pelin Uluksar, aralarında 'Zaferin Rengi', 'Küçük Yalanlar' ve 'Sen Çal Kapımı' da olmak üzere 10 yapımda rol aldı.

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        #Allen Hakko
        #Pelin Uluksar
        #BODRUM
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