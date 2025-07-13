31 yaşındaki Pelin Uluksar, aralarında 'Zaferin Rengi', 'Küçük Yalanlar' ve 'Sen Çal Kapımı' da olmak üzere 10 yapımda rol aldı.
İskelede romantizm
Allen Hakko ile yaklaşık iki aydır birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da aşk dolu bir tatil yapıyor
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iş dünyasının genç ismi Allen Hakko yaklaşık 2 aydır birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da görüntülendi.
Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Allen Hakko ile Pelin Uluksar, uzun süre güneşlendikten sonra birlikte denize girdi.
Allen Hakko ile Pelin Uluksar, çıktıkları iskelede romantik anlar yaşayarak birbirlerini öpücüklere boğdu.