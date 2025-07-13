İskelede romantizm Allen Hakko ile yaklaşık iki aydır birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da aşk dolu bir tatil yapıyor

Habertürk Giriş: 13.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:26 facebook

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