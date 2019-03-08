Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, sakatlık sonrası muhabirlerle sohbet eden İskender Paydaş, kayak yapmaya 7 yaşında Uludağ'da başladığını söylerken oğlunun da kendisinin izinden gittiğini ifade etti. Uzun süre bir mekanda oturan baba-oğul, daha sonra taksi çağırarak konakladıkları otele geçti.

Dizindeki sakatlık nedeniyle yürümekte zorlanan oğlunu kucağına alan Paydaş, tesis çalışanlarından yardım istemeyi de ihmal etmedi. Usta müzisyen, ertelenmiş şarkılardan oluşan projesini kısa sürede tamamlayacağının da müjdesini verdi.





"BEN O İŞLERE KARIŞMAM"

Rahmetli Kayahan'ın yakın dostu olan İskender Paydaş'a, İpek Açar'ın Kayahan'ı aldatıp aldatmadığı da soruldu. Paydaş, "Ben o işlere karışmam, bilgim yok. Çünkü magazinden uzağım" cevabını verdi.

"YAKLAŞIK 2 YIL ÖNCE TANIŞTILAR"

İpek Açar ile müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü'yü tanıştırdığı hatırlatılan Paydaş, "Evet, Alper benimle birlikte çalışıyordu. Uzun zamandır kendisini tanırım, yaklaşık 1.5-2 yıl önce İpek Açar ile tanıştılar" demekle yetindi.