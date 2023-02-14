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Haberler Gündem Güncel İskenderun Limanı'nda yanan konteynerler kaldırılıyor
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İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler taşınıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde liman sahasında çıkan yangında birçoğu kullanılamaz hale gelen konteynerler alandan taşınıyor. 6 Şubat'ta depremler sonrası konteynerlerde çıkan yangın, karadan, havadan ve denizden 4 gün süren müdahale ile söndürülmüştü

İskenderun Limanı'nda yanan konteynerler kaldırılıyor
AA

Hatay'ın İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler alandan kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında limandaki konteynerlerde çıkan, hava, kara ve denizden müdahaleyle güçlükle söndürülen yangın alanında temizlik çalışması başlatıldı.

Limana sevk edilen iş makineleriyle alınan konteynerler, başka bir bölgeye sevk ediliyor.

Bu arada, yangın mahallindeki enkaz kaldırma çalışmaları drone'la görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 6 Şubat'ta İskenderun Limanı'ndaki konteynerlerde çıkan yangın, karadan, havadan ve denizden 4 gün süren müdahalenin ardından söndürülmüş, bölgedeki denizcilik faaliyetleri başlatılmıştı.

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