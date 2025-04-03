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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 3 Nisan 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 3 Nisan 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Genel olarak yüzde 70 seviyesinin üzerine çıkan barajlardaki son durum merak ediliyor. 2 Nisan tarihli İSKİ baraj doluluk oranı % 80,22 olarak açıklandı. Peki, 3 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:36
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        İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. Bu yıl 21 Şubat'ta yüzde 70,05 seviyesinde olan barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,15'e yükseldi. Peki 3 Nisan 2025 bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        3 NİSAN 2025 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

        İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 80.38 seviyesine geldi.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli barajı doluluk oranı % 93,88

        Terkos barajı doluluk oranı % 80,08

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        Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,28

        Darlık barajı doluluk oranı % 78,42

        Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,36

        Pabuçdere barajı doluluk oranı % 84,98

        Alibey barajı doluluk oranı % 64,13

        Kazandere barajı doluluk oranı % 85,07

        Elmalı barajı doluluk oranı % 94,12

        Istrancalar barajı doluluk oranı ise % 38,53 olarak paylaşıldı.

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