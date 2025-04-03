İSKİ baraj doluluk oranı 3 Nisan 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Genel olarak yüzde 70 seviyesinin üzerine çıkan barajlardaki son durum merak ediliyor. 2 Nisan tarihli İSKİ baraj doluluk oranı % 80,22 olarak açıklandı. Peki, 3 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. Bu yıl 21 Şubat'ta yüzde 70,05 seviyesinde olan barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,15'e yükseldi. Peki 3 Nisan 2025 bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
3 NİSAN 2025 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 80.38 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı doluluk oranı % 93,88
Terkos barajı doluluk oranı % 80,08
Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,28
Darlık barajı doluluk oranı % 78,42
Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,36
Pabuçdere barajı doluluk oranı % 84,98
Alibey barajı doluluk oranı % 64,13
Kazandere barajı doluluk oranı % 85,07
Elmalı barajı doluluk oranı % 94,12
Istrancalar barajı doluluk oranı ise % 38,53 olarak paylaşıldı.