Tahliye edildi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burhanettin Cihangiroğlu ile 15 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya şikayetçi Dursun Çiçek avukatı ile katıldı. Duruşmaya ayrıca şikayetçi İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer’de geldi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşma savcısı tutuklu sanık Burhanaettin Cihangiroğlu’nun tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme verdiği kısa bir aradan sonra tutuklu sanık Cihangiroğlu’nun delillerin büyük oranda toplanmış olması, kaçma ve delil karartam şüphesini gösteren olguların bulunmadığını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Cihangiroğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve her Pazar günü karakola imza atma yükümlülüğü getirildi.