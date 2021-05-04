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İsmail Çataklı'dan Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma için, "Sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili" dedi

İsmail Çataklı'dan Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma açıklaması
HABERTURK.COM / AA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Çataklı İçişleri Bakanlığı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma hakkında bilgi veren Çataklı, "İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, Sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor" dedi.

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