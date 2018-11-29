Ekranların yepyeni ve iddialı dizisi Çarpışma artık başladı. Dizi oyuncuları da en çok merak edilenler arasına girdi. Oyuncu kadrosundaki İsmail Demirci ismi de merak ediliyor. Peki İsmail Demirci kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...
GALİP (İSMAİL DEMİRCİ) DİZİ ROLÜ
Zaaflarının, alışkanlıklarının kurbanıdır. Her ne kadar tersi görünse de, zayıf karakterli bir adamdır. Korkuya kapıldığında en sevdiklerini geride bırakacak kadar güvenilmez biridir. Dertlerinden kaçmakla kurtulacağını düşünmektedir. Düzenli bir hayat ona göre değildir. Hayatı savruk yaşamaktadır. Kumarı çok sevmektedir. Buz gibi ifadeye sahiptir. Bu ifade yüzünden olacak ki içindekileri gizleyebilmektedir. Hatalarının ve zaaflarının farkındadır. Kendini düzeltmek yerine, hatalarına alışmayı, onlarla yaşamayı tercih eden biridir. Yaptığı bütün hataların sonunu getireceğini bilmektedir. Garip bir şekilde kendi sonunu kendi elleriyle getirmeye gönüllü gibi görünmektedir.
İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’, ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’, ‘’Reaksiyon’’, ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok dizideki performansıyla adından çokça bahsettirdi.
Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.
İsmail Demirci şu an, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterini canlandırmaktadır.
İsmail Demirci'nin Oynadığı Filmler
2017 Posta Kutusu – Barış Kırımşelioğlu
2016 Babaların Babası – Raşit Çelikezer
2014 Tut Sözünü – Oğuz Çelik
İsmail Demirci'nin Oynadığı Diziler
2018 Çarpışma – Uluç Bayraktar
2018 ’Mehmed: Bir Cihan Fatihi – Cevdet Mercan
2018 Babamın Günahları – Abdullah Oğuz
2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem – Çağatay Tosun
2015 Serçe Sarayı – Mesude Erarslan
2015 Fabrika Kızı – Hakan Arslan
2014 Reaksiyon – Onur Tan
2013 Kurtlar Vadisi Pusu – Selahattin Sancaklı
2013 Ben Onu Çok Sevdim – Eylem Koza
2011 Mor Menekşeler – Serdar Akar
2011 Anneler ile Kızları – Hakan Arslan
2010 Türkan – Cemal Şan
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