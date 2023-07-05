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İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor

2021'de evlenen Hande Ünal Şaşmaz-İsmail Ege Şaşmaz çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Hande Ünal Şaşmaz, "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." sözleriyle hamile olduğunu duyurdu

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  • İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor - Magazin haberleri

    İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hande Ünal ile 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.
  • İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor - Magazin haberleri

    BEBEK GELİYOR

    İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bebeğini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Ünal, belirginleşen karnını gözler önüne serdi. Birlikte objektif karşısına geçen çiftin bir hayli keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri de Şaşmaz ile Ünal'a tebrik mesajları yağdırdı.
  • İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor - Magazin haberleri

    "LİMON KADARMIŞ"

    Heyecanı gün geçtikçe artan Hande Ünal, "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." açıklamasında bulundu.

    Ünlü oyuncu da, "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirdi.

    Fotoğraflar: Instagram

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