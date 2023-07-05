BEBEK GELİYOR



İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bebeğini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Ünal, belirginleşen karnını gözler önüne serdi. Birlikte objektif karşısına geçen çiftin bir hayli keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri de Şaşmaz ile Ünal'a tebrik mesajları yağdırdı.