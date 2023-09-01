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        Haberler Magazin İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Günün magazin haberleri

        İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

        İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:57
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        İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

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        2021'de evlenen İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, anne-baba olmaya hazırlanıyor. İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

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        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda karnının belirginleşmeye başladığı görülen Hande Ünal, bebeğin cinsiyetini açıkladı.

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        Oyuncu Gökçe Bahadır ile çekilen fotoğrafını yayımlayan Hande Ünal, kız bebek beklediğini duyurdu. Ünal, Bahadır'a "Kızımın bütün ilklerinde sen varsın" sözleriyle seslendi.

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        "LİMON KADARMIŞ"

        Heyecanı gün geçtikçe artan Hande Ünal, daha önce de "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." açıklamasında bulunmuştu.

        İsmail Ege Şaşmaz da, "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #İsmail Ege Şaşmaz
        #Hande Ünal
        #bebek
        #hamilelik
        #cinsiyet
        Haberi Hazırlayan: Şeyda Odabaş
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