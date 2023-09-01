İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
2021'de evlenen İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, anne-baba olmaya hazırlanıyor. İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda karnının belirginleşmeye başladığı görülen Hande Ünal, bebeğin cinsiyetini açıkladı.
Oyuncu Gökçe Bahadır ile çekilen fotoğrafını yayımlayan Hande Ünal, kız bebek beklediğini duyurdu. Ünal, Bahadır'a "Kızımın bütün ilklerinde sen varsın" sözleriyle seslendi.
"LİMON KADARMIŞ"
Heyecanı gün geçtikçe artan Hande Ünal, daha önce de "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." açıklamasında bulunmuştu.
İsmail Ege Şaşmaz da, "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanarak sabırsızlığını dile getirmişti.
Fotoğraflar: Instagram