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İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti Bodrum'da

İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Bir plajda görüntülenen İsmail Ege Şaşmaz, eşini öptükten sonra denizin keyfini çıkarmak için kendisini serin sulara bıraktı

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  • İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çifti Bodrum'da! Ünlü oyuncu eşini öpücüklere boğdu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
  • İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çifti Bodrum'da! Ünlü oyuncu eşini öpücüklere boğdu - Magazin haberleri

    Arkadaşlarıyla birlikte bir plajda görüntülenen çiftten İsmail Ege Şaşmaz, denize girmeyi tercih ederken Hande Ünal ise gün boyu şezlongda güneşin keyfini çıkardı.
  • İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çifti Bodrum'da! Ünlü oyuncu eşini öpücüklere boğdu - Magazin haberleri

    Bir ara romantik anlar yaşayan İsmail Ege Şaşmaz, serinlemek için denize girmeden önce eşi Hande Ünal'ı öptü.
  • İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çifti Bodrum'da! Ünlü oyuncu eşini öpücüklere boğdu - Magazin haberleri

    İsmail Ege Şaşmaz, daha sonra kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. İskeleden balıklama olarak denize atlayan İsmail Ege Şaşmaz, bir süre tek başına yüzdü.
  • İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çifti Bodrum'da! Ünlü oyuncu eşini öpücüklere boğdu - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, daha sonra tekrar iskeleye çıkıp güneşlendi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.
  • İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal çifti Bodrum'da! Ünlü oyuncu eşini öpücüklere boğdu - Magazin haberleri

    2021'DE EVLENDİLER

    Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, 7 Temmuz 2021'de nikâh masasına oturmuştu.

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