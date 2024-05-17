İsmail Ege Şaşmaz: Kızımın aşık olduğum kadına benzemesi gurur verici
2021'de Hande Ünal ile evlenen ve dört ay önce kızı Azra'yı kucağına alan İsmail Ege Şaşmaz, baba babalık duygusu ve bebeği hakkında konuştu; "Bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Kızımız, Hande'ye benziyor. Âşık olduğum kadına benzemesi de benim için gurur verici"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz, önceki gece Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Dört ay önce eşi Hande Ünal ile Azra adını verdikleri bebeklerine kavuşan İsmail Ege Şaşmaz, samimi açıklamalarda bulundu.
"KIZIMIZ HANDE'YE BENZİYOR"
"Bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim" diyen İsmail Ege Şaşmaz; "Eşim, şu an evde kızımla beraber. Mama yapmam lâzım. Ben de evime gidiyorum. Kızımız, Hande'ye benziyor. Âşık olduğum kadına benzemesi de benim için gurur verici" dedi.
"ÇOK MUTLU BİR KIZIM VAR"
Kızı Azra'dan sonra yaşantısından bahseden İsmail Ege Şaşmaz, heyecanını ve mutluluğunu; "Sabah 6'da kalkıyorum. Çok mutlu ve güleç bir kızım var. Acıkınca, gazı olunca ve tuvaleti gelince ağlıyor. Zor evet, her şeyini ona göre ayarlaman gerekiyor ama değiyor. Hepsine ve her şeye değiyor. Sonuçta 2 yıl kadar böyle olacak ve o halini bir daha görmeyeceğiz. Nasıl döndü, nasıl tuttu? Bugün tutmayı öğrendi falan oluyorsun. Muhteşem bir şey bu" sözleriyle dile getirdi.
"AZRA'YI BARIŞ AKARSU ŞARKILARI İLE UYUTUYORUM"
'Barış Akarsu Merhaba' filminde merhum şarkıcı Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, güzel tepkiler aldığını ifade ederek; "Barış'ın ruhu yaşadı. Ailesiyle de görüşüyorum. Kızıma da onun şarkılarını söylüyorum bazen ve onunla uyutuyorum. Çok duygusal anlarımız oldu bizim de" dedi.