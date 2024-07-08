İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

"ÇOK MUTLU BİR KIZIM VAR"

Kızı Azra'dan sonra yaşantısından bahseden İsmail Ege Şaşmaz, heyecanını ve mutluluğunu, "Sabah 6'da kalkıyorum. Çok mutlu ve güleç bir kızım var. Acıkınca, gazı olunca ve tuvaleti gelince ağlıyor. Zor evet, her şeyini ona göre ayarlaman gerekiyor ama değiyor. Hepsine ve her şeye değiyor. Sonuçta 2 yıl kadar böyle olacak ve o halini bir daha görmeyeceğiz. Nasıl döndü, nasıl tuttu? Bugün tutmayı öğrendi falan oluyorsun. Muhteşem bir şey bu" sözleriyle dile getirmişti.