İsmail Küçükkaya korona mı oldu? sorusu gazetecinin takipçileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Programın birkaç gündür ekranlara gelmemesi şüpheleri artırmıştı. Peki İsmail Küçükkaya sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KORONA MI OLDU?

Fox TV’de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan gazeteci İsmail Küçükkaya, corona şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti. Edinilen bilgiye göre Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.