Show TV’de izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında, 29 Nisan’da Manisa Selendi’de ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki İsmail Kür’ün nasıl öldüğü masaya yatırıldı.

İsmail ile son görüşen sevgilisi Seher, stüdyoda canlı yayında şüpheli ölüm ile ilgili bildiklerini anlattı. Olay günü Seher’in ilk aradığı isim olan ortak arkadaşları Faruk’un telefon görüşmesi anındaki kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay adam Faruk’un kayıtlardaki sakin tavırları dikkat çekti. Seher’in, İsmail öldükten sonra benzin istasyonuna gelişi de incelendi. Anne Bediye Kür ve baba Mehmet Kür’ün Seher ve Faruk üzerindeki suçlamaları sürerken, stüdyoda bulunan Seher, öfkeli dakikalar geçirdi. Seher, İsmail’in nasıl hayatını kaybettiğini bilmediği yönündeki iddialarını sürdürdü.

Öte yandan İsmail’in öldüğü gün kolunda bulunan saati de canlı yayında gözler önüne geldi. 12.35’de duran saatte zedelenmeler görülmesi dikkat çekti. Didem Arslan Yılmaz, olayın meydana geliş zamanıyla, saatin durduğu anın çelişkiler içerdiğini söylediğinde, Seher bilmediğini ifade etti. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bugün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de!