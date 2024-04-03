Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez: Netanyahu'nun, WCK çalışanlarının öldürülmesine dair açıklaması kabul edilemez

        İspanya Başbakanı Sanchez: Netanyahu'nun, WCK çalışanlarının öldürülmesine dair açıklaması kabul edilemez

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, World Central Kitchen'a bağlı 7 çalışanın İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı açıklama İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in tepkisin çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanchez, Netanyahu'yu eleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamayı "kabul edilemez ve yetersiz" olarak nitelendirdi.

        Sanchez, Ortadoğu turunun son durağı Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

        Netanyahu'nun WCK'ye bağlı 7 çalışanın ölümüne neden olan saldırıyla ilgili sözlerini "kabul edilemez ve yetersiz" olarak nitelendiren Sanchez, "Daha ayrıntılı ve kapsamlı bir açıklama bekliyoruz. Bu olduktan sonra Netanyahu hükümetine karşı ne tür bir tavır alacağımızı göreceğiz" dedi.

        REKLAM

        Sanchez, ayrıca, İspanya'nın Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üye olarak girişini destekleyeceklerini ifade etti.

        "Arap Beşlisi" olarak adlandırılan Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırıların sona ermesinin ardından yapılacaklara ilişkin getirdiği öneriye "tam destek" verdiklerini belirten Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) de fikir birliğine varmak için "köprü olması" önerisinde bulundu.

        İspanya Başbakanı, İsrail ile Filistin arasındaki meselelerin çözümünde "anahtar" olarak gösterdiği, iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı organize edilmesi talebini de yineledi.

        Diğer yandan Sanchez, Katar Başbakanı Al Sani ile her iki ülkenin siyasi ve ekonomik bağlarını derinleştirecek "Stratejik Diyalog"un başlatılması için mutabakat zaptı imzaladı.

        WCK ÇALIŞANLARI 1 NİSAN'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

        REKLAM

        Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

        Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

        Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı" değerlendirmesinde bulunulmuştu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" belirterek, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İspanya
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?