İspanya'dan rekorlarla gelen şampiyonluk!
Euro 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere'yi 2-1'lik skorla mağlup eden İspanya, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğa ulaşan İspanya turnuvada çıktığı tüm maçları kazandı. İspanyollar ayrıca gol rekorunu da kırdı
EURO 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.
Bu turnuva öncesinde Almanya ile birlikte 3'er şampiyonluğu bulunan ve en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, 4. kez şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti.
İspanyollar, 5. kez mücadele ettiği finalde 4. kez kupaya uzandı. İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de de şampiyonluğa ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.
HİÇ MAÇ KAYBETMEDİLER
İspanya bu galibiyetin ardından Euro 2024 boyunca çıktığı 7 maçı da kazanmış oldu.
Grup aşamasında Hırvatistan'ı 3-0, İtalya'yı ise 1-0 ile geçen İspanya, Arnavutluk'u ise yine 1-0'lık skorla mağlup etti.
EV SAHİBİNİ ELEDİLER
Son 16 turu mücadelesinde Gürcistan'ı 4-1'lik skorla geçen Matadorlar, çeyrek finalde ise ev sahibi Almanya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalin yolunu tuttu.
Turnuvanın en büyük favorilerinden Fransa'yı 2-1'lik skorla geçmeyi başaran İspanyollar, finalde ise İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.
GOL REKORU KIRDILAR
EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan İspanya 7 maçta toplam 15 gol attı ve turnuva rekoru kırdı.