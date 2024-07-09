İSPANYA 6. KEZ YARI FİNALDE

İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu. 1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükselen İspanya, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanyollar, 1'inde elenmekten kurtulamadı. Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu.