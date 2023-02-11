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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

Barcelona (Geo3Bcn) Enstitüsünde görevli sismolog Jordi Diaz, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9 saat arayla iki büyük deprem olduğunu ve bunun çok az görülen bir durum olduğunu belirterek "İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi" dedi

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AA
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    İspanya'da Bilimsel Araştırma Yüksek Kuruluna bağlı Geociencias Barcelona (Geo3Bcn) Enstitüsünde görevli sismolog Jordi Diaz, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    "Çok büyük, şiddetli bir deprem, istatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi." diyen Diaz, dünyada da bu büyüklükteki depremlerin yılda 10-20 defa meydana geldiğini ama Türkiye'deki depremin, yıkıcılığı bakımından bazı farklıkları bulunduğunu vurguladı.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Diaz, bölgedeki 10 ili etkileyen depremin derinliğinin 15-20 kilometre ile yüzeye çok yakın olmasının, merkezinin yerleşim yerlerinde bulunmasının ve dayanıklı binaların inşa edilmemesinin kayıpların fazla olmasındaki ana nedenler olduğunu sıralayarak "Türkiye'deki gibi depremlere biz 'sığ deprem' diyoruz ve ne kadar sığ olursa etkisi o kadar fazla oluyor." ifadesini kullandı.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    İspanya'nın güneyindeki Lorca kentinde 11 Mayıs 2011'de meydana gelen depremin çok daha sığ bir deprem olduğunu ancak büyüklüğün düşük olması nedeniyle daha az kayıp yarattığını anlatan Diaz, "Lorca'daki deprem, 3-5 kilometre derinlikte çok sığdı ama 5,1 büyüklüğündeydi. Bu büyüklükte dünyada yılda 10 bin kadar deprem olur. Lorca'daki de yerleşim yerinde olmasından ötürü ölümlere yol açtı. Enerji salınımı olarak bakarsak Türkiye'deki deprem, İspanya'dakinin 1000 katından fazlaydı." diye konuştu.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Diaz, Türkiye'deki depremleri Ağustos 2016'da İtalya'nın orta bölgesinde meydana gelen ve 280'den fazla kişinin öldüğü 6,2 büyüklüğündeki depremle de kıyaslayarak "İtalya'da dikey bir kırılma vardı. Türkiye'de ise tamamen yatay bir fay hattı. Mekanizmaları tamamen birbirinden farklı depremler." görüşünü dile getirdi.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    "Türkiye'de deprem, sismik haritada 'kırmızı' olarak belirlenen riskli bir bölgede oldu. Burada deprem olacağı biliniyordu ama geçen hafta mı, gelecek 20 ya da 50 yılda mı olacağı tabii ki bilinmiyordu. Sorun burada." diyen İspanyol sismolog, şöyle devam etti:
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    "Depremlerde, risk bölgesini biliyoruz ama zamanı bilemediğimizden yapmamız gereken şey, en iyi şekilde hazırlıklı olmak ve dayanıklı yapıları inşa etmektir. Bu büyüklükte bir depremde kayıplar önlenemez ama kayıpların daha az ya da daha çok olması birçok faktöre bağlı."
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Diaz, Japonya'da 2011'de "alışılmışın dışında, olağanüstü denilebilecek" Tohoku'daki 9,1 büyüklüğünde Türkiye'dekine benzer bir deprem olduğunu belirterek "Ama Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 2 büyük deprem oldu. Bu, çok az gördüğümüz bir durum. Japonya'dakine göre salınan enerji miktarının 30 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ayrıntılı incelenmesi gerektiğinin altını çizen Diaz, şöyle devam etti:
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    "Türkiye'de iki farklı fay hattında depremler oldu ve bilimsel olarak bunun artçı mı yoksa farklı bir deprem olduğu mu halen tartışılıyor. Büyük bir olasılıkla birinci deprem, ikinciyi tetikledi. Bu kırılmaların nasıl olduğu uzmanlarca çok farklı yönde, üzerinde bilimsel olarak çalışılması gereken bir konu.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Bu depremlerden gelen veriler, kesinlikle deprem çalışmalarında ilerleme kaydetmek için kullanılacaktır. Kırılma şekli olarak incelendiğinde bölgesel fay hatlarının jeodinamik durumunun daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. Çıkacak veriler, sismik riskleri, mevcut kuralları veya gözetim alanlarını değiştirebilir."
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ

    Türkiye'de uzmanların deprem riskinin yüksek olduğu yerlerin başında gösterdiği İstanbul'un durumunu da değerlendiren Diaz, şunları kaydetti:
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    "İstanbul, diğer birçok yer gibi büyük ve yıkıcı deprem olma riski olan bir yer. İstanbul, oldukça belirgin bir tehdit ama aynı şekilde Tokyo, Los Angeles, San Francisco, California'da da aynı şekilde büyük depremler bekleniyor. Bu, yanardağ yamacında ya da sel felaketi riski olan bölgelere yakın yerlerde yaşamayla aynı.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Risk var ve yapılacak şey en azından yeni binaların depreme en iyi şekilde dayanıklı olarak inşa edilmesi, lojistik desteklerin güçlendirilmesi ve kurtarma ekiplerinin her yönden hazır hale getirilmesidir. Çünkü bu noktadan itibaren mahalleleri tamamen yıkıp yeni evler yapamazsın. Bunun ekonomik ve sosyal yükünü kimse karşılayamaz. Deprem bölgesinde yaşıyorsan bilmelisin ki er ya da geç o deprem olacak. San Francisco'daki büyük deprem, 1906'da oldu. Şimdi herkes orada yeni bir büyük deprem bekliyor."
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Dayanıklı binaların inşa edilmesinin can kurtardığını, benzer büyüklükte olan Japonya ve Haiti'deki depremlere bakıldığında da görüldüğünü belirten Diaz, "İlk olarak deprem bölgesindeki binaların bir yapım yönetmeliği vardır ve buna uymak gerekir. Bu kurallar da bazı depremlerde hata oluşturabilir ama yıkım şiddeti farklı olur. Bilimsel bir şeye gerek olmadan inşaata ne kadar yatırım yapılırsa, insan kaybı sayısının daha az olacağı çok açıktır. Bu, herkes için geçerli." görüşünü dile getirdi.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    NE DEDİLER?

    ABD'nin en tanınmış sismologlarından "Deprem Kadın" lakaplı, California'dan Dr. Lucy Jones:
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Yaklaşık 17 kilometre derinlikte başladı ancak yüzeye doğru parçalandı. Yani onun gerçekten 17 kilometrede olduğunu düşünmeyin, orası ile Dünya yüzeyi arasındaki alandaydı. Bu sığ bir deprem olarak kabul edilir.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Tektonik hareketler uzmanı Georgia Üniversitesi Skidaway Oşinografi Enstitüsü Direktörü Profesör Clark Alexander: 
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Bu tektonik kuvvetler milyonlarca yıldır aktif, dolayısıyla bu var olan fay sistemleri muhtemelen aynı tür zaman dilimlerinde depremler üretmektedir. Eğer bu depremi dünyanın diğer yerlerindeki diğer depremlerle karşılaştırırsanız, büyük ancak şiddeti bakımından kesinlikle benzersiz değil.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Yer Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Paul Martin Mai:
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Çok sıra dışı bir durum. İkinci deprem ilk depreme 100 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Bu yüzden, bunu artçı olarak değil, ikinci bir deprem olduğunu söylüyoruz. Bu depremler de ayrıca kendi artçılarını oluşturacak.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    ABD'deki Güney California Üniversitesinde deprem fiziği üzerine araştırmalar yapan Doç. Dr. Sylvain Barbot: 
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Sadece birkaç saat aralıklarla iki büyük deprem oldu ve bunlar, birbirine yakın olan ancak aynı olmayan iki farklı fay hattında bir araya geldi. Bu kadar büyük bir depremde bu durumun daha önce görülmüş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şaşırtıcı ve nadir bir durum.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    Washington Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde Profesör ve Kuzeybatı Pasifik Sismik Ağı Direktörü olan Profesör Harold Tobin: 
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Bunlar, sadece Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son yüzyılda ya da daha uzun süredir meskun bölgelerde yaşanan en büyük deprem.
  • İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi

    İtalya'nın deprem ve volkanik hareketlilik konusunda otorite kabul edilen kurumu olan INGV'nin başkanı Doglioni: 

    İtalyan uzman, depremlerin Anadolu yarımadasını 3 metre kaydırdığını söyledi: Türkiye'yi boydan boya geçen iki büyük faydan biri harekete geçti. Bu aynı zamanda Ürdün, İsrail, Lübnan ve Suriye'den geçen Ölü Deniz fayıyla beraber Orta Doğu'nun en aktif faylarından biri ki Arap yarımadasını, Afrika'dan ayırıyor.

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