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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da doğalgaz faciası! Baba öldü, anne ve 2 çocuk hastanede - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Isparta'da doğalgaz faciası! Baba öldü, anne ve 2 çocuk hastanede

        Isparta'da kombiden sızan doğalgaz nedeniyle 35 yaşındaki Nevzat Karaboğa hayatını kaybederken, eşi ve 2 kızı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:45
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        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
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        Isparta'da doğal gazdan etkilenen Nevzat Karaboğa (35) hayatını kaybetti, eşi Aynur ile çocukları Tuana (12) ve Rabia (1) ise hastanede tedaviye alındı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak’ta meydana geldi.

        Nevzat Karaboğa yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde yoğun gaz kokusu hisseden ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Karaboğa'nın eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise ilk müdahale sonrası ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

        Evde doğal gaz şirketi ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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