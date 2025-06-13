Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda uzun süre kalmaları gerekebileceğini belirtti | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda uzun süre kalmaları gerekebileceğini belirtti

        İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırıların ardından halka seslenen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" diyerek İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini söyledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de vatandaşların markete akın ettiği ve rafların boş olduğu görüldü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından halka seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" ifadesini kullanarak İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini bildirdi.

        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Haberi Görüntüle

        Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama Haberi Görüntüle

        "BEDAVA SAVAŞ YOKTUR"

        İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadesini kullandı.

        Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.

        REKLAM

        İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz Haberi Görüntüle

        MARKET RAFLARI BOŞ KALDI

        Sosyal medyadaki görüntülerde de İsrailli vatandaşların panik halinde alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşların, marketlere akın ettiği ve rafları boş olduğu görüldü.

        "TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR SALDIRILAR SÜRECEK"

        Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini açıkladıkları ilk açıklamasında, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

        ​​​​​​​Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

        Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

        REKLAM

        İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

        "YÜKSELEN ASLAN" SALDIRISI

        Netanyahu, başlattıkları saldırının adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurarak "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz'daki İran'ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık." dedi.

        İran'ın balistik füze programına saldırdıklarını belirten İsrail Başbakanı, geçen yıl İran'ın kendilerine 300 füze ateşlediğini, kendilerinin ise bir ton patlayıcı taşıyan 25 füze ateşlediklerini belirtti.

        Netanyahu, İran'ın 3 yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunarak İran'a çok büyük darbe vurduklarını, sorunlarının İran halkıyla değil rejimiyle olduğunu ileri sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır
        Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Bakan Memişoğlu'dan HPV aşısı açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan HPV aşısı açıklaması
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
        İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde
        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde
        Ruh halimizi şekillendiren görünmeyen güç
        Ruh halimizi şekillendiren görünmeyen güç
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!