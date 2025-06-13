İsrail Başbakanı Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda uzun süre kalmaları gerekebileceğini belirtti

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından halka seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" ifadesini kullanarak İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini bildirdi.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

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"BEDAVA SAVAŞ YOKTUR"

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.

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İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

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MARKET RAFLARI BOŞ KALDI

Sosyal medyadaki görüntülerde de İsrailli vatandaşların panik halinde alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşların, marketlere akın ettiği ve rafları boş olduğu görüldü.

Panic buying is taking place at supermarkets this morning across Israel. pic.twitter.com/KkbmmujAkB — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025 "TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR SALDIRILAR SÜRECEK" Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini açıkladıkları ilk açıklamasında, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi. ​​​​​​​Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti Haberi Görüntüle İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti. Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü. REKLAM İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu. "YÜKSELEN ASLAN" SALDIRISI Netanyahu, başlattıkları saldırının adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurarak "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz'daki İran'ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık." dedi.