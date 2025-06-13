İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
İsrail'in gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'a saldırması, nükleer tesisleri vurması ve İran Devrim Muhafızları Komutanı ile İran Genelkurmay Başkanı'nın hayatını kaybetmesinin ardından dünyadan çeşitli tepkiler geldi. ABD saldırılarda bir dahli olmadığını duyururken, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyı kınadığını duyurdu. Mısır, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Birleşik Krallık ise İran'ın misilleme yapması durumunda İsrail'in yanında olmayacak.
Dünya yeniden İsrail ve İran arasındaki çatışmaya sahne oluyor.
İran'ın Umman'da ABD ile nükleer müzakereleri gerçekleştireceği pazar gününden iki gün öncesinde İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurdu.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri hayatını kaybetti.
İsrail askeri sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İran'ın misilleme olarak İsrail topraklarına doğru yaklaşık 100 insansız hava aracı fırlattığını ve İsrail'in bunları engellemek için çalıştığını söyledi.
İran medyası ve görgü tanıkları ülkenin Natanz'daki ana uranyum zenginleştirme tesisi de dahil olmak üzere patlamalar olduğunu bildirirken, İsrail misilleme füze ve insansız hava aracı saldırıları beklentisiyle olağanüstü hal ilan etti.
Birleşik Krallık'tan İsrail'e tepki
İsrail'in saldırısına dünyadan gelen tepkiler ise Tel Aviv yönetimine karşı bir pozisyonda.
İlk olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklama yaparken, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dahli olmadığını söyledi. Başkan Trump da daha sonra İran'ın elinde nükleer silahla müzakere masasına oturmasına izin veremeyeceklerini açıkladı.
Birleşik Krallık'tan kritik bir açıklama geldi. Times gazetesi, Starmer yönetiminin, İran'ın İsrail'e misilleme yapması durumunda İsrail'in yanında olmayacağını bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar İsrail saldırısını kınadı. Mısır, süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.
İsrail'in Paris Büyükelçisi de bir açıklama yaparak saldırıdan Fransa'nın haberi olmadığını, bir bilgilendirme yapmadıklarını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı da iki tarafa gerilimi düşürme çağrısı yaptı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise ihtiyaç duyulması halinde üçüncü ülke vatandaşlarının Orta Doğu bölgesinden tahliyesine yardımcı olacak bir mekanizmayı devreye sokabileceğini söyledi.