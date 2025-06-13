İsrail'den İran'ın başkenti Tahran'a saldırı

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği bildirilirken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'dan gelebilecek bir yanıta karşı acil durum ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların gerektiği kadar uzun süreceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 1.5 saat önce İran'ın nükleer projesini engellemek üzere saldırı başlattıklarını ifade ederken, saldırıda nükleer üzerine çalışan İranlı bilim insanlarını hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail merkezli Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili "Günlerce sürecek bir çatışmaya hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'a yönelik saldırıya dâhil olmadığını belirtirken, İsrail'in bu saldırının gerekli olduğu konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ifade etti.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili ise İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlediklerini bildirdi.