İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti

İsrial'in İran'a saldırısı bölgeyi yeniden alevlendirdi.

İsrail geceyarısı İran'a karşı geniş çaplı saldırılar düzenleyerek Tahran'ın nükleer tesislerini, balistik füze fabrikalarını ve askeri komutanları hedef aldı.

İsrail kapsamlı hava saldırılarının yanı sıra Mossad teşkilatı ile hava saldırılarından önce İran içinde bir dizi gizli sabotaj operasyonu gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarla İran'ın stratejik füze sahalarına ve hava savunma kabiliyetlerine zarar vermenin amaçlandığı bildirildi.

İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Saldırılarda İran'ın en büyük kaybı en üst düzey iki komutanı olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri olurken, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

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Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.