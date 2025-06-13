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        Haberler Dünya İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti

        İsrail'in İran'a saldırısı bölgedeki tansiyonu yükseltti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri hayatını kaybederken İsrail, "Öldürülen üst düzey isimlerin listesi uzun ve benzersiz" açıklamasını yaptı. İran, 6 nükleer bilimcinin de öldürüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:28
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        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
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        İsrial'in İran'a saldırısı bölgeyi yeniden alevlendirdi.

        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Haberi Görüntüle

        İsrail geceyarısı İran'a karşı geniş çaplı saldırılar düzenleyerek Tahran'ın nükleer tesislerini, balistik füze fabrikalarını ve askeri komutanları hedef aldı.

        İsrail kapsamlı hava saldırılarının yanı sıra Mossad teşkilatı ile hava saldırılarından önce İran içinde bir dizi gizli sabotaj operasyonu gerçekleştirdi.

        Bu operasyonlarla İran'ın stratejik füze sahalarına ve hava savunma kabiliyetlerine zarar vermenin amaçlandığı bildirildi.

        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Saldırılarda İran'ın en büyük kaybı en üst düzey iki komutanı olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri olurken, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

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        Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

        Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

        Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

        İsrail tarafı, İran'a gerçekleştirilen saldırıda ölen İranlı üst düzey isimlerin listesinin uzun ve benzersiz olduğunu iddia etti.

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