İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e gece füzelerle 2 ayrı misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.

Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İran'ın bu 2 ayrı salvosunda İsrail'e 80'e yakın füze attığı kaydedildi.

Öte yandan Tel Aviv makamlarından yapılan açıklamaya göre, İran'ın gece balistik füzelerle düzenlediği ilk salvosunda İsrail'in kuzeyindeki bölgeler hedef alındı.

Atılan füzelerden biri İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Tamra şehrinde 2 katlı bir eve isabet etti. Saldırıda biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 4 kadın hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

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İkinci salvoda ise Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesimindeki bölgelerde sirenler çaldı.

İran'ın ikinci saldırısında Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam ve Rehovot kentine füzeler isabet etti.

Bat Yam'da bir apartmana isabet eden füze nedeniyle en az 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Bat Yam'daki saldırıda 7 kişinin kayıp olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Rehovot kentinde de 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İsrail Petrol Rafinerileri, Tel Aviv Borsası'na yaptığı açıklamada Hayfa'daki boru hatları ve iletim hatlarının İran'ın füze saldırıları nedeniyle hasar gördüğünü belirtti. Şirket, söz konusu bölgelerde herhangi bir yaralanma ya da can kaybının rapor edilmediğini ve bazı alt operasyonların durdurulmasına rağmen rafinaj tesislerinin çalışmaya devam ettiğini açıkladı. İsrail İsfahan'ı vurdu İran'ın İsfahan kentinin, TSİ 10.00 civarında vurulduğu bildirildi. Kentteki İran Savunma Bakanlığı'na bağlı merkez ve petrol rafinerisi vuruldu. İranlı yetkililer, petrol rafinerisinin rutin çalışmaya devam ettiğini duyurdu. İran: İsrail durursa biz de dururuz İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın İsrail'e cevabının meşru müdafaa olduğunu söyledi. Arakçi, İsrail'in Aseluye kentine saldırısının Körfez'e çatışma getirdiğini belirtti. Bakan Arakçi, "İsrail durursa biz de dururuz" açıklamasını yaptı. ABD'nin yeşil ışık vermemesi durumunda İsrail'in İran'a saldıramayacağını söyleyen Arakçi, "İran mecbur kalmadıkça savaşın genişlemesini istemiyor" dedi. "ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerinin bir sonraki turunda bir anlaşma olabilirdi ancak İsrail bunu istemedi" diyen Arakçi, "İsrail'in saldırısı müzakerelere sabotajdı. ABD'nin de bu işin içinde yer almasından üzüntü duyduk. ABD, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasını kınamalı" dedi.

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