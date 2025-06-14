İsrailli diplomattan Fordo nükleer tesisi vurgusu

İsrail, Tahran dâhil olmak üzere İran'ın birçok bölgesine yönelik hava saldırıları düzenlerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıların süreceğinin sinyalini verdi.

Netanyahu son açıklamasında "Ayetullah rejiminin her yeri ve her hedefi vurulacak" şeklinde konuştu.

İsrail saldırılarının, İran'ın nükleer programını da hedef aldığı görülürken, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, İsrail saldırılarının nihai hedefini işaret etti.

Fox News'e konuşan Leiter, İran'ın Fordo nükleer tesislerinin imha edilmesinin saldırıların nihai hedefi olması gerektiğini dile getirdi.

İran'ın önemli nükleer tesislerinden biri olan Fordo, coğrafi olarak saldırılması zor bir konumda bulunuyor.

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Bir dağın altında bulunan Fordo nükleer tesislerinin, yer altında bulunduğu biliniyor.

Axios haber platformuna göre, İsrail'in Fordo nükleer tesislerini imha etmesi için daha önce görülmemiş bir strateji ortaya koyması ya da ABD'den destek alması gerekiyor.

Dağın altında bulunan tesisin ancak sığınak delici bombalar ile imhası mümkün görünürken, İsrail'in bu tarz bir bombaya sahip olmadığı aktarıldı.