Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler? | Dış Haberler

        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?

        İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, dünya olası bir çatışmanın bölgesel ve küresel etkilerini izliyor. BBC, taraflar arasındaki çatışmaların uzaması halinde yaşanabilecek en kötü senaryoları analiz etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 13:47 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava operasyonlarıyla bölgede başlayan gerginlik, İran'ın İsrail'e yanıt vermesiyle devam ediyor. İsrail ile İran arasındaki çatışmalar şu an için iki ülke arasında sınırlı. Birleşmiş Milletler ve dünyanın dört bir yanından taraflara itidal çağrıları geliyor.

        Peki ya bu çağrılar karşılıksız kalırsa? Ya çatışma büyür ve genişlerse? İngiliz yayın kuruluşu BBC, olası birkaç en kötü senaryoyu derledi.

        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri Haberi Görüntüle

        ABD ÇATIŞMALARA DAHİL OLUR

        ABD iddialara reddetse de, İran Amerikan güçlerinin İsrail'in saldırılarını en azından kapalı bir şekilde de olsa desteklediğine inanıyor.

        REKLAM

        İran, Orta Doğu'daki ABD üslerine ve gemilerine saldırabilir.

        ABD, bu tür saldırıların ihtimal dahilinde olduğunu öngörerek bölgedeki bazı personellerini geri çekti. Kamuoyuna verdiği mesajlarda ise İran'a, Amerikan hedeflerine yönelik olası saldırıların sonuçları konusunda sert uyarılarda bulundu.

        Peki ya bir Amerikan vatandaşı, örneğin Tel Aviv'de ya da başka bir yerde öldürülürse ne olur?

        ABD Başkanı Donald Trump kendini harekete geçmek zorunda hissedebilir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'yi İran'ı yenmek için savaşa dahil etmeye çalıştığı uzun süredir öne sürülüyor.

        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne? Haberi Görüntüle

        Askeri uzmanlar, yalnızca ABD'nin İran’ın en derindeki nükleer tesislerine – özellikle Fordow’dakine – nüfuz edebilecek bombardıman uçaklarına ve sığınak delici bombalara sahip olduğunu söylüyor.

        Trump, seçim kampanyası döneminde Orta Doğu'da yeni bir "sonsuz savaş" başlatmayacağına söz vermişti. Öte yandan birçok Cumhuriyetçi hem İsrail hükümetini hem de Tahran’da rejim değişikliği zamanının geldiği yönündeki görüşünü destekliyor.

        REKLAM

        Ancak ABD aktif bir savaş tarafı haline gelirse, bu büyük bir tırmanma anlamına gelir ve uzun, yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı Haberi Görüntüle

        KÖRFEZ ÜLKELERİ DAHİL OLABİLİR

        İran, İsrail'in iyi korunan askeri ya da stratejik hedeflerine zarar veremezse, füzelerini daha "yumuşak" hedeflere, yani yıllardır düşmanlarına destek verdiğine inandığı Körfez ülkelerine yöneltebilir.

        Bölgede çok sayıda enerji ve altyapı hedefi bulunuyor. İran 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına saldırmakla suçlanmış, Husiler ise 2022'de BAE'deki hedeflere saldırmıştı.

        O tarihten bu yana İran ile bazı bölge ülkeleri arasında kısmi bir normalleşme süreci yaşansa da, bu ülkeler aynı zamanda ABD üslerine ev sahipliği yapıyor.

        Körfez saldırıya uğrarsa, onlar da ABD savaş uçaklarının hem kendi savunmaları hem de İsrail'in savunması için devreye girmesini talep edebilir.

        İRAN REJİMİ ÇÖKER

        REKLAM

        İsrail, uzun vadeli hedefi olan İran'daki rejimin çökmesine sebep olabilir mi? Netanyahu, saldırıların birincil amacının İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek olduğunu söylüyor. Ancak dün yaptığı açıklamada daha geniş hedefinin rejim değişikliğini de kapsadığını açıkça ifade etti.

        "İran'ın onurlu halkına" hitaben yaptığı açıklamada, saldırısının onların "baskıcı rejimlerinden özgürlüğe ulaşmaları için yolu açtığını" söyledi.

        İran hükümetinin devrilmesi İsrail'in arzuladığı bir şey olsa da bunun nasıl bir boşluk yaratacağı da belirsiz.

        Birçok kişi, güçlü merkezi yönetimin ortadan kalktığı Irak ve Libya’da neler yaşandığını hatırlıyor.

        Bu nedenle, önümüzdeki günlerde bu savaşın nasıl gelişeceği büyük önem taşıyor.

        İran nasıl ve ne ölçüde misilleme yapacak? Ve ABD, İsrail üzerinde ne kadar –eğer mümkünse– kontrol uygulayabilecek?

        Bu iki sorunun yanıtı, yaşanacak gelişmelerin seyrini belirleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"