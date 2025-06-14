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        Haberler Dünya İsrail-İran hattında son durum ne? | Dış Haberler

        İsrail-İran hattında son durum ne?

        Dünyanın gözü Tel Aviv-Tahran hattına kilitlendi. İsrail'in İran'ın birçok kentine gerçekleştirdiği ani hava saldırılarına misilleme olarak İran harekete geçti ve Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu İran'ın 150 füze kullandığını bildirdi. Bu sabah saatlerinde de Tahran'da yeni patlamalar duyuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 07:37 Güncelleme: 14.06.2025 - 07:37
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        İsrail-İran hattında son durum ne?
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        İsrail'in 13 Haziran gece yarısı İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından dünyanın gözü bölgeye kilitlendi. İsrail'in saldırılarının ardından İran da dün akşam saatlerinde misilleme saldırısında bulundu.

        İsrail'in dün sabaha kadar İran'ın birçok kentine gerçekleştirdiği ani hava saldırılarına misilleme olarak dün akşam İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti. Bu sabah saatlerinde de Tahran'da yeni patlamalar duyulduğu ifade edildi.

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        Tel Aviv-Tahran hattında neler yaşanıyor?

        İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

        #resim#1265996#

        İran, dün akşam İsrail'e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırıda Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı dahil çok sayıda binayı hedef aldı.

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        İsrail ordusu İran'ın İsrail'e 150 füze attığını ve enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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        İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda 3 kişinin öldüğü, 90'ı aşkın kişinin yaralandığı ifade edildi.

        İran ordusu, İsrail'e düzenlenen hava saldırısında 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu. İsrail ise bu iddiayı reddetti.

        HAMANEY: İSRAİL BU SUÇTAN SAĞ KURTULAMAYACAK

        İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle işlediği suçtan sağ kurtulamayacağını belirtti.

        Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarının ardından verdiği ilk mesajında İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

        #resim#1265997#

        İsrail, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilirken, İran basını saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemiş ve İsrail ordusu da İran'da 100 noktayı hedef aldıklarını, 200'den fazla savaş uçağı kullandıklarını açıklamıştı.

        İSRAİL SAVUNMA BAKANI: İRAN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

        İsrail'in saldırılarının ardından İran dün akşam misilleme saldırılarına başladı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın iki dalga halinde düzenlediği misilleme saldırılarıyla "kırmızı çizgiyi aştığını” söyleyerek İran'ın “çok ağır bir bedel” ödeyeceği tehdidinde bulundu.

        Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, "İran, İsrail'deki sivil nüfusun yaşadığı bölgelere füze atmaya cesaret etmekle kırmızı çizgileri aştı.” ifadesini kullandı.

        İsrail’i savunma devam edeceklerini belirten Katz, "Ayetullah rejimi, iğrenç eylemleri için çok ağır bir bedel ödeyecek.” ifadeleriyle Tahran yönetimini tehdit etti.

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