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        Haberler Dünya Tahran'da, "İntikam Çağrısı" bulunan dev afişler asıldı | Dış Haberler

        Tahran'da, "İntikam Çağrısı" bulunan dev afişler asıldı

        İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede gerilim arttı. İran da İsrail'e dün akşam 150 füze fırlattı. Tahran'da, İsrail karşıtı mesajlar yer aldığı afişler caddelere asıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:27
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        İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail karşıtı mesajlar yer aldığı afişler caddelere asıldı.

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        Diğer yandan İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından İran'da 'intikam' sembolü olarak bilinen kırmızı bayrak dün Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne göndere çekilmişti.

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        İran vatandaşları, İsrail'e karşı tepkilerini göstermek için sokaklara çıkmış, Tahran'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'i protesto etmişti.

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