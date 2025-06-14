Tahran'da, "İntikam Çağrısı" bulunan dev afişler asıldı
İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede gerilim arttı. İran da İsrail'e dün akşam 150 füze fırlattı. Tahran'da, İsrail karşıtı mesajlar yer aldığı afişler caddelere asıldı.
Giriş: 14.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:27
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İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail karşıtı mesajlar yer aldığı afişler caddelere asıldı.
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Filistin İnkılap ve Veliasr meydanlarında asılan Farsça ve İbranice afişlerde, intikam çağrısı bulunan mesajlar yer aldı.
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Diğer yandan İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından İran'da 'intikam' sembolü olarak bilinen kırmızı bayrak dün Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne göndere çekilmişti.