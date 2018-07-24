Yenikapı gösteri alanının yakınına demirleyecek olan, 200 metre uzunluğunda 40 metre genişliğindeki kuru yük gemisine monte edilecek 2 adet jeneratör ile elektrik elde edilecek. Doğalgaz ile çalışacak olan santral, yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle meydana gelebilecek kesintilerde bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Habertürk muhabiri Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; yüzer santralin yılda yaklaşık bin 500 saat çalıştırılmasıyla, ulusal sisteme 360 milyon kilowatt saat katkı sağlaması planlanıyor. Öngörüldüğü gibi çalıştırılması halinde yılda 108 milyon metreküp doğalgaz kullanacak olan santral, aynı zamanda motorin ile de çalışabilecek. İDK toplantısında değerlendirilecek olan ÇED raporunda, dünyada yüzer enerji santralarının bölgesel elektrik ihtiyaçlarını kısa ve orta süreli karşılamak için kullanıldığı vurgulandı.

BEDELİ 249 MİLYON TL

ÇED raporunda yer alan bilgiye göre, 249 milyon TL’ye mal olacak santralin ekonomik ömrü 20 yıl olarak belirlendi. Raporda ayrıca şu değerlendirmeye yer verildi: “Günümüzde enerji ihtiyacının yüzde 24'ü doğalgazla karşılanmaktadır. Bu miktar doğalgaz, su buharı ve endüstriyel işlemlerde ısı üretimi, konut ve ticari ısınma ile elektrik enerjisi üretimi için kullanılmaktadır. Enerji Bilgi İdaresi 2020 yılında üretilen elektriğin yüzde 33’ünün doğal gaz yakıtlı santrallerden üretileceğini öngörmektedir.”

DEVLET İŞLETECEK

İstanbul Yenikapı açıklarında yapılması öngörülen yüzer elektrik santrali, ÇED süreci ve ihale işlemleri istenildiği gibi sonuçlanması durumunda, devlet eliyle işletilen ilk santral olacak.

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