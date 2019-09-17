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İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi silahla kendisini vurdu

İHA

İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi

Yaralının hayati tehlikesi var

Edinilen bilgilere göre olay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 16.20 sıralarında yaşandı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ferhat Uçar, iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kendisini vurdu. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşandı. Çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.
Ağır yaralanan güvenlik görevlisi ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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