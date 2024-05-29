İstanbul-Avcılar'da TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti İstanbul'da trafiğin altüst olduğu anlar... TEM Ispartakule gişeleri mevkiinde 4 inek otoyola girince olanlar oldu... Trafiğe aldırış etmeden yol boyu yürüyen inekleri sürücüler çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inekleri güvenli şekilde otoyoldan çıkardı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:51 facebook

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