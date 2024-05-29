İstanbul-Avcılar'da TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti
İstanbul'da trafiğin altüst olduğu anlar... TEM Ispartakule gişeleri mevkiinde 4 inek otoyola girince olanlar oldu... Trafiğe aldırış etmeden yol boyu yürüyen inekleri sürücüler çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inekleri güvenli şekilde otoyoldan çıkardı
Avcılar TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti. Sürücüler büyük şaşkınlık yaşarken 4 inek ekipler tarafından otoyoldan çıkarıldı.
OTOYOLA GİRDİLER
Olay, saat 16.40 sıralarında Tahtakale Mahallesi TEM Ispartakule gişeleri mevkiinde yaşandı. 4 inek otoyola girdi.
TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Trafiğe aldırış etmeden yol boyu yürüyen inekleri sürücüler çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
GÜVENLİ ŞEKİLDE OTOYOLDAN ÇIKARILDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inekleri güvenli şekilde otoyoldan çıkardı.
KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİLER
İneklerin otoyolda yürüdüğü anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.