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        İstanbul Başakşehir'de otluk yangını

        İstanbul Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:09
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        Bahçeşehir'in Şamlar Mahallesi'nde Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanın birçok noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter desteği de istendi.

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        Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

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        Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine bırakıyor.

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        #istanbul başakşehir
        #otluk yangını
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