İstanbul Belediye Başkan adayları, 31 Mart yerel seçimler dolasıyla araştırılıyor. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. İstanbul’un 39 ilçesindeki Belediye Başkan adayları listesi belli oldu. Yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Peki İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi