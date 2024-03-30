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        Haberler Gündem 1 Nisan üniversiteler tatil mi, YÖK duyurusu geldi mi?1 Nisan Pazartesi seçimden sonraki gün üniversiteler açık mı, hangi üniversiteler tatil edildi?

        1 Nisan üniversiteler tatil mi? 1 Nisan Pazartesi seçimden sonraki gün üniversiteler açık mı, hangi üniversiteler tatil, YÖK açıkladı mı?

        1 Nisan seçimden sonraki Pazartesi günü okullar tatil edildi. Milyonlarca önlisans ve lisans öğrencisi üniversitelerin tatil edilip edilmediğine ilişkin açıklama için gözlerini YÖK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonraki gün okullar tatil edilmişti. Peki 1 Nisan üniversiteler tatil mi, YÖK duyurusu geldi mi? 1 Nisan 2024 Pazartesi seçimden sonraki gün üniversiteler açık mı, hangi üniversiteler tatil edildi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:28
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        Yerel seçimler için Mili Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sandıklar kurulacak. Gece geç saatlere kadar sürecek olan sandık sayımı dolasıyla 1 Nisan üniversiteler tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. 14 Mayıs seçim ertesi günü okullar tatil edilmişti. YÖK’ bağlı üniversitelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 1 Nisan üniversiteler tatil mi, YÖK duyurusu geldi mi?1 Nisan Pazartesi seçimden sonraki gün üniversiteler açık mı, hangi üniversiteler tatil edildi? İşte detaylar

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        1 NİSAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

        Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak. Üniversiteler için ise her okulun kendi resmi sayfası üzerinden güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

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        1 NİSAN İDARİ İZİN Mİ?

        Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

        "Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

        Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullandıl

        Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

        1 NİSAN HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ? LİSANS, ÖNLİSANS DERSLERİ VAR MI?

        Seçimden sonraki gün okullar tatil edildi. 1 Nisan Pazartesi günü üniversiteler için ise her okulun kendi resmi sayfası üzerinden güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

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