TCDD’nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihalede İstanbul Büyükşehir Belediyesi elendi.

İMAMOĞLU: MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada “Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 18, 2019

"PAZARTESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü suç duyurusunda bulunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün avukatlarıyla ve İstanbul’da ne kadar ‘katılmak istiyorum’ diyen avukat varsa, hep birlikte suç duyurusunda bulunuyoruz. Saatini de bildireceğim. Hukukçularımız gidecekler ve 16 milyon insan hakkını arayacaklar. Bu çok büyük bir mesele, bu kokuşmuşluğun çok büyük bir meselesidir. 16 milyon insanın hakkını arayacağım, insanlar bunun için beni seçti.

"İBB İHALEYE 4 ŞİRKETİYLE KATILMIŞTI"

İBB, ihaleye Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş şirketleriyle katıldı. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İBB aylık 100 bin TL teklif sundu.