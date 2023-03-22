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Caz Festivali biletleri 24 Mart'ta satışta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 30. İstanbul Caz Festivali'nin biletleri, indirimli ön satış döneminin ardından 24 Mart Cuma günü genel satışa çıkacak.

İstanbul Caz Festivali biletleri 24 Mart'ta satışta
HABERTURK.COM

İstanbul Caz Festivali, 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlıyor. 11 gün boyunca festivalin konuğu olacak isimler arasında indie-rock’ın yıldız grubu The Lumineers, kariyeri boyunca Herbie Hancock, Damon Albarn ve daha nice isme eşlik etmiş, Afro-pop’un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright, “çağdaş cazın en güzel seslerinden” Güney Kore’nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet, tükenmeyen yaratıcılığıyla bilinen multi-enstrümentalist, rapçi ve prodüktör Alfa Mist yer alıyor.

The Lumineers
The Lumineers

Morcheeba, Kovacs, Mammal Hands, Adamlar, Ekin Beril, Elif Sanchez, Mert Demir, Takeshi’s Cashew ve çok daha fazlası, trip-pop’tan funka, cazdan rocka Parkorman’da 3 güne yayılacak konserlerde festival içinde festival havası estirmeye hazırlanıyor. Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” projesi de festivalin özel projelerinden biri olacak.

Ekin Beril
Ekin Beril

Festivalin klasik mekânlarına bu yıl Parkorman’ın yanı sıra yeşillikler içindeki terasıyla Robert Kolej ekleniyor. Festivalin diğer konserlerine The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus ev sahipliği yapacak.

Bora &Ccedil;eliker
Bora Çeliker

+1’li Gece Gezmesi, bu yıl da Kadıköy’ün sevilen 4 mekânı olan Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sineması ve The Wall’daki konserlerle müzikseverleri hareketli bir maratona çıkaracak. Yıllardır festivalin en sevilen etkinliklerinden olan Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda festival izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Anadolu Kavağı’na götürecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Festival biletleri avantajlı dönem fiyatlarıyla, 24 Mart Cuma saat 10.30’dan itibaren;
- passo.com.tr,
- Passo mobil uygulaması,
- Passo perakende noktaları ve
- İKSV ana gişede (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası açık) satışa çıkıyor.

Festival takipçileri Parkorman konserlerine özel tek bir kombine biletiyle 8,9 ve 12 Temmuz’da gerçekleştirilecek üç büyük konsere katılabilecek.
30. İstanbul Caz Festivali biletleri, 24 Mart’tan itibaren tüm Garanti BBVA kredi kartları ile yüzde 10 indirimli satın alınabiliyor.
Öğrenciler bu yıl yine tüm festival konserlerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

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