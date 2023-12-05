İstanbul'da 11. yüzyıldan kalma bina üç dönemin izlerini taşıyor

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Yapının şu anda özel mülkiyette olduğunu söyleyen Aydemir, otopark olarak kullanıldığını da dile getirdi. Binanın bulunduğu çevrede birçok Bizans yapısı olduğunu anımsatan Aydemir, kiliseden dönüştürülen Zeyrek, Eski İmaret ve Fethiye camilerinin temellerinde de sarnıçlara rastlandığını ifade etti.

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Binanın altyapısının da sarnıç olabileceği değerlendirmesinde bulunan Aydemir, "Bunu ancak burada yapılacak geniş bir kazı çalışmasından sonra gelecek buluntulara göre anlayabiliriz. Biliyorsunuz bugün İstanbul'da son zamanlarda yapılan kazılarda, Beşiktaş'ta olsun, Haydarpaşa'da olsun çok farklı dönemlere inildi. Yani bunun altında da başka bir dönem çıkabilir. İstanbul böyle sürprizli bir şehir. Bir sarnıç olduğunu biliyoruz ama o dönemde neyin altyapısı olduğunu ancak bir genişletilmiş kazıyla anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.